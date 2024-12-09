TSE 161 Personel Alacak

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Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personelin başvuru süreci 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

TSE'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak. Başvuru süreci, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav hakkı kazanan adayların listesi, sınavın yeri ve tarihi 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak. - ANKARA