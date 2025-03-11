TSE'den Yangın Söndürme Cihazları Uyarısı - Son Dakika
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TSE'den Yangın Söndürme Cihazları Uyarısı

TSE\'den Yangın Söndürme Cihazları Uyarısı

TSE, yangın söndürme cihazlarının standartlara uygun olmasının zorunlu olduğunu duyurdu.

11.03.2025 12:08
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE), yangın söndürme cihazlarının belirlenen standartlara uygun üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, tüketicilerin cihaz alırken bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yangın söndürme cihazlarının üretim standartlarına ilişkin açıklama yayımlandı. Bu çerçevede yangın söndürme tüplerinin güvenli ve etkin olabilmesi için TSE belgesine sahip olması gerektiği belirtilirken, tüketicilerin alım yaparken üretici ve standart bilgilerinin tüp üzerinde yer alıp almadığını kontrol etmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, basınç göstergesinin incelenmesi, dolum tarihinin güncel olması ve yangın sınıfına uygun cihazın seçilmesi gerektiği ifade edildi.

Tüpler, test ve denetimden geçiyor

Yangın söndürme cihazlarının güvenilir ve etkin olabilmesi için TS 862-7 EN 3-7 + A1 ve TS EN 1866 -1-2-3 standartlarına uygun üretilmesi gerektiği de dikkati çekildi. Bu standartların, cihazların tasarımı, yangın söndürme performansı, basınca dayanıklılığı ve korozyon direnci gibi önemli kriterleri içerdiği aktarılırken, tüplerin patlatma, ezme ve çevresel şartlara dayanıklılık gibi testlerden geçirilmesi şart olduğu kaydedildi.

TSE, piyasaya sürülecek yangın söndürme cihazlarının çeşitli muayene ve testlerden geçirilmesi gerektiğini de vurguladı. Bu testler arasında gözle muayene, boyut kontrolü, basınç testi, ezme testi, korozyon dayanıklılığı, sıcak-soğuk ortam performansı, püskürtme süresi ve kimyasal analizler yer aldı. Bu denetimler, cihazların uzun ömürlü ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

Yangın Türleri ve Cihaz Seçimi

Yangınların, farklı sınıflara ayrılarak müdahale edilmesi gereken türlere göre uygun söndürme cihazlarının seçilmesi gerektiğine de değinilen açıklamada, kullanıcıların, ortamın riskine uygun yangın tüplerini tercih etmeleri büyük önem taşıdığı dikkati çekildi ve yangınlar şu şekilde ayrıştırıldı:

"A sınıfı: Ahşap, kağıt gibi katı maddelerden kaynaklanan yangınlar.

B sınıfı: Akaryakıt yangınları.

C sınıfı: Gaz yangınları.

D sınıfı: Metal yangınları.

E sınıfı: Elektrik yangınları.

F sınıfı: Yağ yangınları."

Yangın söndürme cihazlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken TSE, bu kontrollerin her yıl yetkilendirilmiş ve eğitimli uzmanlar tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Denetimlerde cihazların yüzey durumu, basınç seviyesi, ağırlık ölçümü ve önceki kontrollerin etiket bilgileri incelendiği ifade edilirken, bakım yapan firmaların çalışanlarının, 32 saatlik eğitime tabi tutulduğunu ve başarılı olanlara sertifika verildiği aktarıldı.

"Standartlara uygun olması yasal bir zorunluluk"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, yangın söndürme cihazlarının standartlara uygun olmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirterek, "TSE Uygunluk Belgesi bulunan firmalarımız her yıl denetlenmektedir. Belgesi olmayan firmalar için ise denetim ve yaptırımlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Standartlara uyulmaması durumunda belgeler askıya alınabilir veya iptal edilebilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TSE'den Yangın Söndürme Cihazları Uyarısı - Son Dakika

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