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TŞOF Başkanı Apaydın: Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Apaydın: Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıta gelen zammın geri alınması gerektiğini belirterek, yapılan zammın piyasayı rahatlatacağını söyledi. Apaydın, zammın yük ve yolcu taşımacılığını etkileyeceğini ve üretimi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

TŞOF Başkanı Apaydın: Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır
04.01.2024 - 23:53,
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TŞOF Başkanı Apaydın: "Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır"

ANKARA - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıta gelen zamlara ilişkin açıklama yaptı. Apaydın, açıklamasında Brent petrol fiyatının düşmesine rağmen akaryakıta gelen zammın doğru olmadığını vurguladı.

Enflasyonu aşağı çekmek için gösterilen gayretlerin farkında olduklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Yük ve yolcu taşımacılığında ihale alan ya da şartnamelerle yolcu taşıyan insanları etkileyecektir. Şehir içindeki yolcuları etkileyecektir. Yapılan zammın geri alınması piyasayı rahatlatacaktır. Üretimde hep akaryakıt var ve o olmayınca tarlayı süremiyoruz."

Kaynak: İHA
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