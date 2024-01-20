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TŞOF Başkanı Didim Şoförler Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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TŞOF Başkanı Didim Şoförler Odası'nı ziyaret etti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek, yeni plaka basım sistemi hakkında bilgiler verdi.

TŞOF Başkanı Didim Şoförler Odası\'nı ziyaret etti
20.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:03
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Didim Şoförler Odası'nı ziyaret eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Bu yeni sistemde asayiş olaylarını da ortadan kaldıracak" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti. Genel Başkan Apaydın'ı Oda Başkanı Barış Şam ile oda yöneticileri ağırladı. Ziyarette Türkiye'de sayılı odaların kullandığı baskılı plaka basım odası incelendi ve bilgiler verildi. TŞOF Genel Başkanı Apaydın eski oda başkanı Savaş Cengiz'e hizmetleri için teşekkür ederek, çıktığı yeni yolda kendisine başarılar diledi.

Apaydın 1 Ocak 2024 itibariyle ülke genelinde karekodlu plaka uygulamasına geçildiğini hatırlatarak, "Bu sistem için özel bir yazılım istedik ve geliştirdik. Bundan önce herkese plaka yapabiliyordu, basabiliyordu. Sahte plaka meselesi sorun oluyordu. Bu yeni sistemde asayiş olaylarını da ortadan kaldıracak" dedi.

Karekodla aracın tüm bilgilerine kavuşulacağını kaydeden Apaydın, "Sistem için ülkeyi 11 ayrı bölgeye ayırdık. Sistem için seminerler verildi ve şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Didim'de son sistemle bu çalışmayı başlattı. Oda Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Plaka sistemleri sayesinde alınan vergilerden dolayı da devlete katkı sunulacağını kaydeden Apaydın, 2023 yılı için devlete 100 milyon TL para vereceklerini söyledi.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Şam ise ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Apaydın'a teşekkür ederek, odada yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda Apaydın, yeni plaka basım sistemini inceledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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