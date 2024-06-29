TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Şoförlerin Sevgi ve İnancına Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Yerel

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Şoförlerin Sevgi ve İnancına Vurgu Yaptı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde şoför esnafına hitap ederek, onların sevgi ve inancına vurgu yaptı. Apaydın, teşkilatın içinden gelen birisi olarak şoför esnafının gücüne inandığını ve başarıya ulaşacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

29.06.2024 15:45
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ben sizlere inandım, sizlerde bana inandınız. Çünkü, Şoförler sevdiklerini tam sever. İnandıklarına ise sonuna kadar sahip çıkar" dedi.

TŞOF'un 4 Temmuz Perşembe günü Ankara'da Olağanüstü Kongresi gerçekleştirilecek. Kongre öncesi Samsun'da birtakım ziyaretler gerçekleştiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, kahvaltıda oda başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Apaydın, yaptığı konuşmada, "Değerli hemşerilerim sizlerin sevgi teveccühüne mazhar oldum. Samsun İl ve İlçelerinden gelerek Genel Kurul yolunda şahsıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı her bir Samsun Şoför Oda Başkanıma ve Yönetim Kurulu Üyesine sonsuz teşekkürlerimi sunar, sevgi ve saygı ile kucaklarım. Rahatsızlıkları nedeni ile toplantımıza katılamayan fakat Yönetim Kurulu Üyelerini gönderen iki Oda Başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Şahsıma verdikleri kıymetin farkındayım" ifadelerini kullandı.

Kendisinin teşkilatın içerisinden birisi olduğunu ifade eden Apaydın, "Ben bu teşkilatın içinden gelen birisiyim. Benim arkamdaki tek güç şoför esnafıdır. Bu güç sayesinde bu kutlu yolda başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. Toplantımıza katılan Oda Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayaklarına sağlık diyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, işlerinin rast gitmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadım, ben sizlere inandım, sizlerde bana inandınız. Çünkü, Şoförler sevdiklerini tam sever. İnandıklarına ise sonuna kadar sahip çıkar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Şoförlerin Sevgi ve İnancına Vurgu Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Şoförlerin Sevgi ve İnancına Vurgu Yaptı - Son Dakika
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