TTK için Güçlü Çalışmalar - Son Dakika
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TTK için Güçlü Çalışmalar

22.07.2026 16:58
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Bakan Yardımcısı Aydın, iş sağlığını öncelikleyerek TTK'nın güçlü çalışmaları için destek verecek.

Haber: Ersen Berk ÇELİK

(ZONGULDAK) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, iş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ocaklarının daha güçlü şekilde faaliyet göstermesi için çalışacaklarını bildirdi.

Aydın, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, şube başkanları, yöneticiler ve maden işçileriyle bir araya geldi.

GMİS Genel Başkanı Yeşil, ziyarette yaptığı konuşmada, TTK'da yaşanan geçici iş durdurma kararının ardından yürütülen çalışmalara sağladığı katkılar dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin sorunların çözümüne önemli katkı sunduğunu belirten Yeşil, kurumun faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesinin bölge açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Aydın ise GMİS'in hem Zonguldak hem de Türkiye açısından önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

TTK'yi ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin 21 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Aydın, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetmelikle iş yerlerinin durdurulmasına yönelik yönetmeliğin uygulamadaki tereddütleri giderecek şekilde hazırlandığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalıştıklarını aktaran Aydın, Zonguldak'ta yürütülen çalışmaların kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Zonguldak'ın madencilikle özdeşleşmiş bir kent olduğuna dikkati çeken Aydın, madencilerin kente ve ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

"MADENCİLERİMİZ İÇİH NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Madenciler ve Zonguldak halkı için gereken her türlü çalışmayı sürdüreceklerini belirten Aydın, "Buradaki madencilerimize emekleri, fedakarlıkları ve ülkemizin kalkınmasına sağladıkları katkılar nedeniyle müteşekkiriz. Bizler de devlet olarak madencilerimiz, aileleri ve Zonguldak halkı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Elbette tüm bu çalışmaları yürütürken bizim için vazgeçilmez öncelik iş sağlığı ve güvenliğidir. Asıl olan, her şeyden önce çalışanlarımızın can emniyetini ve can güvenliğini sağlamaktır. Üretim hedeflerimizi artırırken bu hassasiyetten asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İş güvenliğini en üst seviyede tutarak ocakların nasıl daha verimli, daha güçlü ve daha sürdürülebilir olacağının değerlendirmesini yaptıklarını söyleyen Aydın, "Aynı zamanda Zonguldak'ın madencilikteki potansiyelini daha da ileriye taşıyacak adımları, üretimi nasıl artırabileceğimizi ve ülkemize daha fazla katma değeri hep birlikte nasıl kazandırabileceğimizi istişare ediyoruz. Amacımız hem güvenli çalışma ortamını güçlendirmek hem de madenciliğin gelişimine katkı sağlayacak kalıcı adımları hayata geçirmektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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