TUBİF'te Türk Mutfağının dünü, bugünü, yarını ele alındı - Son Dakika
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TUBİF'te Türk Mutfağının dünü, bugünü, yarını ele alındı

04.06.2022 10:36
TUBİF'te Türk Mutfağının dünü, bugünü, yarını ele alındı

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (TUBİF), Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde "Türk Mutfağının Dünü Bugünü Yarını" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (TUBİF), Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde "Türk Mutfağının Dünü Bugünü Yarını" isimli söyleşi gerçekleştirildi.

TUBİF Konferans Salonu'nda Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer'in yönetiminde gerçekleşen ve Doç. Dr. Sibel Önçel ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat İpar'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşide Doç. Dr. Sibel Önçel, Türk mutfağının tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verirken, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat İpar ise gastrodiplomasi ve Türk Mutfağı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik sonunda aynı zamanda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer tarafından konuşmacılara plaket sunuldu.

Söyleşinin ardından Fakülte bahçesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Özkan Demir'in yönetimi eşliğinde bölüm öğrencilerin hazırladığı Türk mutfağı lezzetleri ile sunum ve tadım etkinliği gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Mehmet Sedat, Tavşanlı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TUBİF'te Türk Mutfağının dünü, bugünü, yarını ele alındı - Son Dakika

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