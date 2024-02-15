TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Manisa CBÜ Teknokent\'i ziyaret etti

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından düzenlenen "Öğrenci Akademisyen Buluşması" programına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Manisa CBÜ tarafından düzenlenen "Öğrenci Akademisyen Buluşması"nda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Burada hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Mandal, daha sonra Manisa CBÜ Teknokent'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Teknokent'te yer alan firmaları ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, hem Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'dan Teknokent'te yer alan firmalar hakkında hem de firma temsilcilerinden geliştirilen teknolojilerle ilgili bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı da çekilerek üniversiteden ayrıldı. - MANİSA