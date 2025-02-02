TÜBİTAK'tan Anlama Odaklı Türkçe Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Yerel

TÜBİTAK'tan Anlama Odaklı Türkçe Eğitimi Projesi

TÜBİTAK\'tan Anlama Odaklı Türkçe Eğitimi Projesi

Erzurum'da 7. sınıf Türkçe ders planları, TfU yaklaşımıyla yeniden tasarlandı ve uygulandı.

02.02.2025 15:56
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1002 Programı kapsamında desteklenen 223K291 numaralı proje ile 7. sınıf düzeyindeki Türkçe ders planlarını "Anlama Odaklı Öğretim Yaklaşımı (Teaching for Understanding-TfU)" doğrultusunda yeniden tasarlamayı ve bu yaklaşımla hazırlanan ders planlarının etkilerini incelemeyi hedefliyor.

Karma yönteme göre tasarlanmış projede, uygulayıcı öğretmenlere TfU yaklaşımına yönelik hem yüz yüze hem online olarak kapsamlı bir eğitim verildi. Bu eğitimler, öğretmenlerin TfU yaklaşımını sınıflarında etkili bir şekilde uygulamalarına ve öğrencilerin derinlemesine anlamalarını destekleyecek öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkı sağladı. Eğitimlerin akabinde, ders planları hazırlandı ve uygulayıcı öğretmenler eşliğinde hayata geçirildi.

Erzurum'daki bazı ortaokullarda uygulanan TfU yaklaşımı, öğrencileri öğrenme süreçlerinde daha aktif rol almaya teşvik ederek derin anlayış geliştirmelerine olanak sağladı ve eğitimde yeni bir yaklaşımın yaygınlaşmasının zeminini hazırladı. Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş'ın danışmanlığında ve Ulaş'ın doktora öğrencilerinden Elif Akan'ın yürütücülüğündeki bu çalışma, eğitimde derin anlayış geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Ayrıca bu proje Türkçe eğitiminde anlama odaklı öğretimin önemini ve etkililiğini gözler önüne seriyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Tübitak, Tübitak, erzurum, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜBİTAK'tan Anlama Odaklı Türkçe Eğitimi Projesi - Son Dakika

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