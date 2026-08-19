Tuğgeneral Çelik\'ten Vali Polat\'a Ziyaret

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ve Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Kadir Çelik, Kars Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Tuğgeneral Kadir Çelik ile Vali Ziya Polat bir süre görüşerek yeni görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kars'a yeni görev yeri olarak atanan Tuğgeneral Çelik'in ziyareti, kentteki kamu kurumları ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon açısından da önem taşıdı. Vali Ziya Polat, Tuğgeneral Çelik'e yeni görevinde başarılar dileyerek Kars'taki görev sürecinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.