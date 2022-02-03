Üye Girişi
TÜGŞAV tarafından hak sahiplerine bu ay için 5 milyon liraya yakın ödeme yapıldı - Son Dakika

TÜGŞAV tarafından hak sahiplerine bu ay için 5 milyon liraya yakın ödeme yapıldı

03.02.2022 12:21
TÜGŞAV tarafından hak sahiplerine bu ay için 5 milyon liraya yakın ödeme yapıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı (TÜGŞAV) tarafından, hak sahiplerinin hesaplarına bu ay için toplam 4 milyon 789 bin 500 lira yatırıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı (TÜGŞAV) tarafından, hak sahiplerinin hesaplarına bu ay için toplam 4 milyon 789 bin 500 lira yatırıldı.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine Şubat 2022'de toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme yaptı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 193 kişiye aylık bin 500'er lira ödeniyor.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazisi toplam 2 bin 979 kişiye bu ay toplam 4 milyon 468 bin 500 lira ödendi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay toplam 138 bin lira yatırıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan meblağdan Şubat 2022'de toplam 183 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Şubat 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme gerçekleştirdi. - ANKARA

YORUMLAR
500

15 Temmuz, Türkiye, Terör, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TÜGŞAV tarafından hak sahiplerine bu ay için 5 milyon liraya yakın ödeme yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:15 Bakan Nebati'nin enflasyonla ilgili açıklama yaptıktan dakikalar sonra demeci boşa çıktı
11:51 Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: İnsanlık ölmemeli
12:00 Son Dakika! Ukrayna Savunma Bakanı: Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına hazırız
11:59 "Efecan'ı gönder gelsin" diyen Ali Koç, aldığı cevapla kararından vazgeçti
11:53 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden boşanma kararı aldı
11:47 İBB'den İstanbulkart bedellerine yüzde 92, vizelemeye yüzde 160 zam!
11:46 3 Şubat altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 Ünlü doktor açıkladı: Göbek yağından kurtulmak için şekeri kesin!
11:40 Donarak ölen göçmen sayısı 16'ya çıktı! 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 12:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: TÜGŞAV tarafından hak sahiplerine bu ay için 5 milyon liraya yakın ödeme yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement