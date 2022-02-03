TÜGŞAV tarafından hak sahiplerine bu ay için 5 milyon liraya yakın ödeme yapıldı - Son Dakika

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı (TÜGŞAV) tarafından, hak sahiplerinin hesaplarına bu ay için toplam 4 milyon 789 bin 500 lira yatırıldı.

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine Şubat 2022'de toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme yaptı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere aylık maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda halen toplam 3 bin 193 kişiye aylık bin 500'er lira ödeniyor.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile 15 Temmuz gazisi toplam 2 bin 979 kişiye bu ay toplam 4 milyon 468 bin 500 lira ödendi. İstanbul Beşiktaş'ta 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olanların yakınları, gaziler ve sivil terör mağdurlarının hesaplarına da bu ay toplam 138 bin lira yatırıldı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gaziler için toplanan meblağdan Şubat 2022'de toplam 183 bin lira ödeme yapıldı. Böylece Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, Şubat 2022'de tüm hak sahiplerine toplam 4 milyon 789 bin 500 lira ödeme gerçekleştirdi. - ANKARA