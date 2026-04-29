Tuhafiyeciler temiz ve nezih pazaryerine kavuştu

Düzce Belediyesi tarafından şehre kazandırılan üçüncü kapalı pazaryeri olan Tuhafiyeciler Pazarı ve Fuar Alanı, hem esnafların hem de vatandaşların beğenisini kazandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Aziziye Mahallesi'nde Merkez Pazaryeri'nin devamı niteliğinde inşa edilen ve 23 Nisan 2026 tarihi itibariyle kapılarını açan pazaryeri tam not aldı. Esnaflar ve vatandaşlar, düzenli, nezih ve modern yeni pazaryerinin hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni pazaryeri ile ilgili görüşlerini dile getiren esnaflar, "Yeni pazaryerimiz güzel oldu. Bir araya geldik tekrardan. Açık alandaydık, şimdi kapalı bir yere geldik. Üstümüz kapandı, rahatız. Yağmur yok, çadır kurma derdi yok. Daha düzenli, daha güzel bir yer oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Düzce'ye yakışan bir yer oldu. Önceki yeri ile şimdiki yeri arasında dağlar kadar fark var. Nezih, temiz bir yer. Esnaf için de güzel, halk için de güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Düzce'mize çok güzel şeyler kazandırıyor, kazandırmaya da devam ediyor. Düzce'mize çivi çakıyor" şeklinde konuştular.

Vatandaşlar ise, "Çok güzel. Hem düzenli, hem temiz. Gıda ile kıyafetin ayrı olması da iyi oldu, karmaşa yok. Merkez Pazaryeri de çok temiz ve düzenli. Biz beğendik. Güzel bir ortam. Özellikle kapalı olması çok iyi. Yağmurun altında kalmıyorsunuz. Halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandılar.

Toplam 3 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olan ve üç bloktan oluşan pazaryerinde 144 tuhafiyeci esnafı faaliyet gösteriyor. Pazaryerinde, giyimden ayakkabıya, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar çeşitli ürünler satışa sunuluyor. - DÜZCE