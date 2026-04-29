Tuhafiyeciler temiz ve nezih pazaryerine kavuştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.04.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi tarafından şehre kazandırılan üçüncü kapalı pazaryeri olan Tuhafiyeciler Pazarı ve Fuar Alanı, hem esnafların hem de vatandaşların beğenisini kazandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından Aziziye Mahallesi'nde Merkez Pazaryeri'nin devamı niteliğinde inşa edilen ve 23 Nisan 2026 tarihi itibariyle kapılarını açan pazaryeri tam not aldı. Esnaflar ve vatandaşlar, düzenli, nezih ve modern yeni pazaryerinin hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni pazaryeri ile ilgili görüşlerini dile getiren esnaflar, "Yeni pazaryerimiz güzel oldu. Bir araya geldik tekrardan. Açık alandaydık, şimdi kapalı bir yere geldik. Üstümüz kapandı, rahatız. Yağmur yok, çadır kurma derdi yok. Daha düzenli, daha güzel bir yer oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Düzce'ye yakışan bir yer oldu. Önceki yeri ile şimdiki yeri arasında dağlar kadar fark var. Nezih, temiz bir yer. Esnaf için de güzel, halk için de güzel. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Düzce'mize çok güzel şeyler kazandırıyor, kazandırmaya da devam ediyor. Düzce'mize çivi çakıyor" şeklinde konuştular.

Vatandaşlar ise, "Çok güzel. Hem düzenli, hem temiz. Gıda ile kıyafetin ayrı olması da iyi oldu, karmaşa yok. Merkez Pazaryeri de çok temiz ve düzenli. Biz beğendik. Güzel bir ortam. Özellikle kapalı olması çok iyi. Yağmurun altında kalmıyorsunuz. Halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandılar.

Toplam 3 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olan ve üç bloktan oluşan pazaryerinde 144 tuhafiyeci esnafı faaliyet gösteriyor. Pazaryerinde, giyimden ayakkabıya, mutfak gereçlerinden ev tekstiline kadar çeşitli ürünler satışa sunuluyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsu’da depoya silahlı saldırı: Avukat hayatını kaybetti Gürsu'da depoya silahlı saldırı: Avukat hayatını kaybetti
55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı’dan mucize haber: İkiz bebek bekliyor 55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı'dan mucize haber: İkiz bebek bekliyor
Dünyada sadece Aydın’da yetişen ’Küçük Çan’ yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Dünyada sadece Aydın'da yetişen 'Küçük Çan' yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
İzmir’de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı İzmir'de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı
Adana’da ormanda erkek cesedi bulundu Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi

21:02
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
20:17
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu
Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
19:55
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
19:47
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
19:36
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
19:12
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek
Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 21:34:19. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.