TÜİK Çanakkale\'de Tarım Sayımını Görüştü

Çanakkale'de, TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü, "Tarım Sayımı" iş birliğini görüşmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Taner Tekeli ve Ekonomik Araştırmalar Grup Müdürü Rahmiye Çilingir, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan'ı makamında ziyaret ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğinde yürütülecek "Tarım Sayımı" çalışmalarını değerlendirdi.

1 Temmuz 2025'te başlıyor

Gerçekleştirilen ziyarette, 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2025'e kadar sürecek olan Tarım Sayımı kapsamındaki saha çalışmalarında uygulanacak iş birliği yöntemleri, teknik detaylar ve karşılıklı beklentiler üzerinde duruldu. Ayrıca, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, güvenilir veriye dayalı politika oluşturma süreçleri ve istatistiksel analizlerin sektör için taşıdığı önem vurgulandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜİK Balıkesir Bölge Müdürü Taner Tekeli'ye teşekkür etti. Demirhan, "Çanakkale'de tarım politikalarına yön verecek, örnek teşkil edecek bir çalışmayı birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE