Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, avukatın çilingirle eve girerek haciz yapmasını eleştirdi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; bir avukatın çilingirle eve girerek haciz yaptığını eleştirdiği için Kayseri Barosu tarafından yapılan suç duyurusunun takipsizlik kararıyla sonuçlandığını açıkladı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; Kayseri Barosu önünde açıklama yaptı. Avukatın eve girerek haciz yaptığını eleştirdiği için baro tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve takipsizlik kararı ile sonuçlandığını söyleyen Başkan Şahin; Geçtiğimiz aylarda bir avukat bir eve hacze gidiyor, çilingir marifetiyle ev açılıyor. Avukat; evin yatak odasına giriyor, çekmeceleri karıştırıyor ve bir kadın parfümünü haczediyor. Daha sonra evin sahipleri içeri girince bir tartışma yaşanıyor. Bu olayı bir televizyon programında eleştirdim, dedim ki; 'Bu yasal olabilir ama ahlaksız bir işlemdir. Bu insani bir işlem değildir'. Bu eleştirimden Kayseri Barosu incinmiş ve benimle ilgili suç duyurusuna gitmişler. Suç duyurusu geçtiğimiz hafta sonuçlandı ve savcılık takipsizlik kararı verdi. Barolar; hukukun gelişmesine katkı sağlayan kurumlardır. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda ülkenin gelişmişliğine, insani yaşam seviyesine katkı sağlaması gerekirken yaptıkları iş bir avukatın kadın parfümünü haczettiğini eleştirimden beni savcılığa şikayet etmek. Oysa o avukat çağırılacak ve denecekti ki; 'siz ne yapıyorsunuz? Bütün avukatları töhmet altında bırakamazsınız'. Yargılamanın 3 tane sac ayağı vardır; hakim, savcı ve avukatlardır. Bir arazi anlaşmazlığı keşfinde elinde metre ile bir hakim, bir otopside elinde neşterle bir savcı gördünüz mü? Hayır, onlar kararı verirler ve işlemi yaptırırlar. Avukat da aslında yasal olsa da haczetmek bir malzemeyi eline alamaz, bu haczi yapamaz. Bu kendi uygulamalarına aykırı bir durum. Bunu eleştirmesi ve disiplin kurulu marifetiyle soruşturması gereken baro, beni şikayet ediyor. Gelişmiş ülkelerde şuanda borcundan dolayı internet kesilmiyor. Fakat biz hala ev hacizleriyle uğraşıyoruz. Bizim hukukumuz nereye kadar gelişecek ki? Hukukumuzu getirdikleri noktaya bakın" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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