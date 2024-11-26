Tüketiciler Birliği'nden Kira Zammı Uyarısı

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Tüketiciler Birliği'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 'kira zammı' tepkisi

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin:

"Yüzde 900 zam yapmak kesinlikle mahkemelerde kabul görmez"

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf evlerine yeni yıl için yüzde 900 zam yapmasına tepki göstererek; "Yüzde 900 zam yapmak kesinlikle mahkemelerde kabul görmez" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakıf evlerine yüzde 900 oranında zam yapıldığını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yetkililerden vatandaşın yaşayacağı sıkıntıyı bitirme noktasında uyarı beklediklerini dile getirerek, " Türkiye'de son yıllarda fiyat istikrarında bir bozulma var. Sürekli zamlarla karşılaşıyoruz. Aynı ürünü aynı fiyata alamıyoruz. Fakat bu sıralamayı yaptığımızda konut, barınma ihtiyacı en önde geliyor. Fakat kiralardaki artışları da son zamanlarda yaşıyoruz. Maaşların yetişmediği ve asgari ücretin dahi geçtiği kiralarla karşı karşıyayız. Çok küçük bir Anadolu şehrinde neredeyse asgari ücreti buldu. Piyasanın bu başıboşluktan istifade etmesini anlıyoruz. Fakat devlete yakışan bu fırsatçılığın önüne geçmesi ve hatta piyasayı konsolide etmesidir. Piyasayı düzenlemesi gereken devlet eğer piyasayı çığırından çıkartırsa ki son zamanlarda devletin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile elinde 10 binlerce dairesi olup, piyasayı yönlendirebilecek bir gücü varken tam tersi kendisi özel sektörün ya da kişilerin kira fiyatlarını artırışına destek verirse, onlarla yarışa girerse bu devlete yakışmaz. Bu ne sosyal devlet anlayışına ne de vakıf kültürüne uymaz. Devlet sosyaldir ve karı düşünmez. O zaman biz Anayasa'dan sosyal devlet ibaresini çıkartıp, tüccar devlet ibaresini mi yazalım. Vakıflara yakışan, kirayı aşağıya çekebilecek bir şekilde milimize etmektir. Fakat 2025 yılı için vakıflarda oturan kiracılardan duyduk ki kiralara yüzde 900 zam yapılmış. Bu neyi tetikler? Bu kimin işine yarar? Yani hükümetin politikası eğer ki buysa vakıflar doğruyu yapıyor. Fakat hükümetin politikası fiyatları istikrarda tutmak ve aşağı çekmekse burada bir liyakatsizlik oluşuyor. Biz yetkililerden vatandaşın yaşayacağı bu sıkıntıyı bitirmesi noktasında uyarının gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 900'lük zam mahkemede kabul görmez"

Bu yıl itibariyle açıklanan kira artışının yüzde 65-70 bandında olduğunu belirten Şahin, yüzde 900'lük zammın mahkemeler tarafından kabul göremeyeceğini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Vakıf evlerine yeni kiracı olmuş vatandaşlarımız, kiraların çok astronomik olduğu noktasında mahkemelere itiraz edebilirler. Mahkemelerin vereceği karar geçerlidir. Çünkü bu sene itibariyle kira artışı yüzde 65-70 bandında açıklandı. Fakat yüzde 900 zam yapmak kesinlikle mahkemelerde kabul görmez. Vatandaşlar haklarını arayabilirler. Fakat şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kiracı ve ev sahibi mahkemelik olduğunda huzur bozuluyor. İlişkiler düzgün devam etmiyor. Vakıflarda da bu durum çok farklı olmayacak. En ufak bir kira gecikmesinde bile onu fırsat bilerek, hemen tahliyesini sağlayacaklar. Bu anlamda da sıkıntılı. Bu olayı yukarıdan halledilmesi gerekiyor. Vatandaşında tabi ki böyle bir hukuki hakkı var."