Tümgeneral Aktaş'tan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tümgeneral Aktaş'tan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret

Tümgeneral Aktaş\'tan Vali Aydoğdu\'ya Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tümgeneral Burhan Aktaş, yeni görevine başlamadan önce Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.

2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Aydoğdu, Tümgeneral Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Aktaş'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Burhan Aktaş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tümgeneral Aktaş'tan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz
Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu: Trossard detayı
Milas’taki yangın alanı imara açıldı mı İddialara yanıt geldi Milas'taki yangın alanı imara açıldı mı? İddialara yanıt geldi

12:55
Uçak kalktı geliyor Şampiyonlar Ligi’ne giden Fenerbahçe’den ilk transfer bombası
Uçak kalktı geliyor! Şampiyonlar Ligi'ne giden Fenerbahçe'den ilk transfer bombası
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:58:43. #7.12#
SON DAKİKA: Tümgeneral Aktaş'tan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement