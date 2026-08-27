Tümgeneral Aktaş'tan Vali Aydoğdu'ya Ziyaret
Tümgeneral Burhan Aktaş, yeni görevine başlamadan önce Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti.
2026/232 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Aydoğdu, Tümgeneral Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Aktaş'a teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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