Tuna Işın CHP\'den İstifa Etti

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, "İktidar yolunda, YENİ bir umutla" sloganıyla düzenlenen toplantıda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Işın'ın ardından, aralarında geçmiş dönem ilçe başkanlarının da bulunduğu çok sayıda CHP'li partiden ayrıldığını duyurdu. Işın, istifa kararının "öfke değil, vicdan kararı" olduğunu söyledi.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, "İktidar yolunda, YENİ bir umutla" sloganıyla düzenlenen toplantıda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Işın'ın ardından, CHP'ye uzun yıllar emek veren geçmiş dönem ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda partili istifa kararını duyurdu.

Toplantıda konuşan Işın, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan görevden almaların partiden ayrılma kararlarında etkili olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Arınma diye çıkılan yolda il ve ilçe başkanları hiçbir davanın konusu olmamalarına rağmen görevden alınıyorsa bu bir arınma değil, bir ele geçirmedir. Biz bu ele geçirmeye hem vicdanen hem gönüllü olarak karşıyız."

"KARAR BODRUM ÖRGÜTÜNÜN ORTAK İRADESİDİR"

İstifa kararının yalnızca yönetim kurulu tarafından alınmadığını belirten Işın, ilçe genelinde yapılan mahalle toplantıları ve üyelerle gerçekleştirilen anketler sonucunda Bodrum örgütünün ortak iradesinin ortaya çıktığını ifade etti.

Mücadeleyi bırakmadıklarını, aksine yeni bir mücadeleye başladıklarını vurgulayan Işın, kararın bir öfke sonucu değil, ağır bir sorumluluğun gereği olarak alındığını söyledi.

Işın, "Biz mücadeleyi bırakmıyoruz. Tam tersine yeni bir mücadeleye başlıyoruz" diyerek, yaklaşık bir ay içerisinde yeni üyelik süreci ile yeni siyasi oluşuma ilişkin detayları kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

"HALKIN İÇİNDE, HALKLA EL ELE ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni oluşumun çalışmalarının Bodrum merkezinde, seçim dönemlerinde kullandığı seçim ofisinden yürütüleceğini belirten Işın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mücadeleye devam, durmak yok. Halkın içinde, halkla beraber, halkla el ele çalışacağız."