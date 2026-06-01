Tunceli\'de 120 kilometrelik sıcak asfalt hedefi için ilk adım atıldı

Tunceli'de asfalt plentinin, mobil konkasör tesisinin ve 45 yeni iş makinesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. İl merkezi, ilçeler ve köylerde bu yıl 120 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılması hedefleniyor.

Tunceli'de ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla önemli bir yatırım hamlesi hayata geçirildi. Tunceli Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından kurulan asfalt plentinin, mobil konkasör tesisinin ve yeni alınan 45 iş makinesinin hizmete alınmasıyla birlikte il merkezi, ilçeler ve köylerde bu yıl toplam 120 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılması hedefleniyor. Yol yapım ve bakım çalışmalarında kapasitenin artırılmasını sağlayacak yatırımların açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirilirken, ilk sıcak asfalt seriminin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri güzergahında yapılacağı belirtildi.

Açılış konuşmasını yapan Vali Aygöl, "Kesinlikle umutsuz değiliz. Umudumuz çok yüksek. Öncelikle hizmet yönetimimizi değiştiriyoruz. Özel hizmete müsaade etmeyeceğiz. İmara uygun olmayan, imarsız yerlere hizmet götürmeyeceğiz. Tek haneli hüviyeti olmayan köy ve mezralara hizmet götürmeyeceğiz. Yerinde yönetim anlayışını önemsiyoruz ve başlatıyoruz. Bugün bu açılışımızla birlikte 7 ilçemiz ve il merkezimizde aynı anda şantiyelerimizi de hizmete alıyoruz. Her şantiyemizde greyderimiz, kanal kazıcımız, kamyonlarımız var. Artık muhtarlarımız, vatandaşlarımız küçük bir işleri için il merkezine, il özel idaresine, valiliğe gelerek çabalamasına gerek kalmayacak. Artık sıcak asfaltlar yapacağız. Artık yollarımız sıcak asfalt olacak. Biz sıcak asfaltı yaptığımızda yaptığımız yola artık kendimiz bakmayacağız. Mevcut İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi, muhtarlarımız bakmayacak. Bizim çocuklarımız bakacak, bizden sonraki nesil bakacak. Çünkü en az 0 yıl yıpranmayan, aşınmayan yollar yapmış olacağız. Bundan dolayı gerçekten umutluyuz" diye konuştu.

Tören kapsamında asfalt plentinin, mobil konkasör tesisinin ve yeni alınan iş makinelerinin hizmete alınmasıyla birlikte yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak teknik kapasitenin artırıldığı belirtildi.

Açılış törenine Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. - TUNCELİ