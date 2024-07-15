Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Tunceli\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

Tunceli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Moğultay Mahallesi Yeraltı Çarşısı üzerinde program düzenlendi. Programda resim sergisi gezildi, Kuran-ı Kerim okundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu okundu ve belgesel gösterimi yapıldı. Etkinlikte müzik dinletisi ve kum sanatı gösterisi de yer aldı.

15.07.2024 23:49
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Tunceli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

Tunceli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Moğultay Mahallesi Yeraltı Çarşısı üzerinde program düzenlendi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katıldığı program 15 Temmuz temalı resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için Kuran-ı Kerim okundu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun konuşmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu okundu. 15 Temmuz destanı temalı şiir ve kompozisyonların seslendirildiği programda, 15 Temmuz belgesel gösterimi de yer aldı.

Müzik dinletisi, kum sanatı gösterisinin de yer aldığı etkinlik, demokrasi nöbeti ile devam etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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