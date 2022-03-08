Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

08.03.2022 13:04
Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen yürüyüş ile kutlandı.

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen yürüyüş ile kutlandı.

Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dersim Kadın Platformunun çağrısı üzerinde merkez Sanat Sokağı'nda bir araya gelen kadınlar burada davul-zurna eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra yürüyerek Seyit Rıza Meydanı'na giden kadınlar burada da halaylar eşliğinde günlerini kutladı.

Günün anlam ve öneminin yapıldığı konuşmaların ardından kutlama, müzik dinletisiyle sona erdi. - TUNCELİ

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

YORUMLAR
500
Gazze'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde yürüdü Gazze'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde yürüdü VASKİ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği VASKİ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Dersim, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:11:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement