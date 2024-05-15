Tunceli'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Tunceli'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

Tunceli\'de Aile Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Haftası nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte bir yürüyüş düzenledi. Ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Özdemir, ailelerin tüm bireylerini korumak ve desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

15.05.2024 14:00
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Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Haftası nedeni ile kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüyüş düzenledi.

Toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, ailenin toplumun temel taşı olduğunu söyledi. Özdemir, "Biz biliyoruz aile toplumun temel taşıdır. Toplumun aile yapısı ne kadar sağlam olursa, o toplum da o kadar güçlü olur. Bu vesile bugün yanımızda bize eşlik eden başta kurum amirlerimize olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyoruz. Tunceli Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak başta yaşlı, engelli çocuk kadın olmak üzere ailelerin tüm bireylerini korumak, tüm ailelerimize gerekli destekleri sunarak, tüm ailelerimizin her daim yanında olmak temel görevimizdir. Biz daha öncede olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ailelerimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Gerekçe ne olursa olsun kapımız tüm vatandaşlarımıza her zaman açıktır. Ülkemizin kalkınması için vatandaşlarımızın ailelerimizin huzuru için canla başla çalışacağız" dedi.

Özdemir son birkaç yılda Bakanlık verilerine göre 20 binden fazla aileyi ziyaret ettiklerini bundan sonrada çalmadık kapı bırakmayacaklarını ifade etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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