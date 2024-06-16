Tunceli'de Çocuklara Özel Pizza Dağıtıldı

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Tunceli Valiliği, Tunceli Merkez ve 7 ilçede toplam 313 çocuğa özel olarak pizza dağıtarak ve palyaçoların gösterileriyle neşeli bir etkinlik düzenledi.

Tunceli Valiliği, çocukların keyifli vakit geçirmesi ve neşelenmesi amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Tunceli Merkez, 7 ilçe ve köylerde yaşayan toplam 313 çocuğa yönelik gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, valilik tarafından pizza dağıtımı yapıldı. Etkinlikte, çocuklar palyaçoların renkli ve eğlenceli gösterileriyle büyük bir keyif yaşadılar.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ise sosyal medya hesaplarından, "Bayram daha bayram olsun" notuyla etkinlikten kareler paylaştı. - TUNCELİ