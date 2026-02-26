Tunceli'de Emekliler İkramiye Artışı Talep Ediyor - Son Dakika
Tunceli'de Emekliler İkramiye Artışı Talep Ediyor

26.02.2026 13:16
Emekliler, bayram ikramiyesinin en az bir maaş kadar olmasını istiyorlar.

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan

Tunceli'de emekli yurttaşlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek emekli ikramiyesinin artırılmasını talep etti. Artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında mevcut ikramiye tutarının yetersiz kaldığını belirten emekliler, ikramiyenin en az bir maaş kadar olmasını talep etti.

Tunceli'de emekli yurttaşlar, son olarak 4 bin lira olarak uygulanan bayram ikramiyelerinin mevcut ekonomik koşullar içerisinde değerini yitirdiğini ifade ettiler. İkramiyenin 5 bin liraya yükseltileceğine ilişkin söylentileri yorumlayan emekliler, bayram ikramiyesinin sembolik bir ödeme olmaktan çıkarılması gerektiğini anlattılar.

"Bir maaş tutarında ikramiye bekliyoruz"

Kamer Merkit, "Kira 20 bin lira, bir emekli maaşı 20 bin lira. Acaba merak ediyorum bizi bu yönetenler evinde doğal gaz açmıyor mu? Mutfağında kazan kaynamıyor mu? Gerçekten emeklilerin hali çok perişandır, iyi değildir. Bu gidişat iyi değildir. Bir maaş tutarında ikramiye bekliyoruz. Gerçekten 5 bin liraya file dolduramazsın. Torununa harçlık veremezsin. Maaş 20 bin liraysa ikramiye de 20 bin lira olmalıdır" dedi.

"Maaş neyse ikramiye de o olmalı"

Mehmet Tayam ise talebini şöyle dile getirdi:

"Emekliye bir şey vermiyorlar. Kaşıkla veriyorlar kepçeyle geri alıyorlar. Böyle hayat mı olur, böyle zorluk mu olur? İdare edemiyoruz. 10 tane çocuğum var, her biri bir köşede. Bu durum baştakilerin suçu. 20 bin liradan aşağı olmaz, maaş neyse o olmalı ama vermiyorlar. Zor kullanıyorlar. 5 bin lira nedir ki? Her gün zaman geliyor. Bir yemek 300-400 lira olmuş. Halkı düşünmüyorlar, hiç halka ilgileri yok."

"Eskiden emekli ikramiyesiyle kurban alınıyordu"

Hıdır Gülmez ise 20 bin lira alan emeklinin 20 bin lira da kira ödediğini belirterek, "Emekli bu koşullarda nasıl geçinebilsin ki? İkramiye en az 20 bin lira olmalı. Eskiden emekli ikramiyesiyle kurban alınıyordu. Şimdi kurban olmuş 20 bin lira. Buna göre en az ikramiye 20 bin lira olmalıdır" dedi.

"Yani emeklilere deyim yerindeyse ölün diyorlar"

Musa Kılıç da, "Her şey ateş pahası, hiçbir şey alınmıyor, paranın hiçbir değeri yok. Yani emeklilere deyim yerindeyse ölün diyorlar. Böyle bir zihniyetle emeklilerin geçim yapması mümkün değildir. Emeklileri gözden çıkarmışlar. 4 bin lira da 5 bin lira da onların başını yesin. Emekli ikramiyesi en az bir maaş kadar olmalı. En azından emekli doğal gazını ödeyebilsin, en azından bir yemek yiyebilsin, et alabilsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tunceli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
