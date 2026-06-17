Tunceli'de Muharrem Orucu Lokması Programı Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Muharrem Orucu Lokması Programı Başladı

Tunceli\'de Muharrem Orucu Lokması Programı Başladı
17.06.2026 16:14  Güncelleme: 16:18
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Tunceli'de 'Muharrem Orucu Lokması' programı düzenlendi.

Tunceli'de 'Muharrem Orucu Lokması' programı düzenlendi.

Tunceli Valiliği himayesinde Türk Kızılay İl Başkanlığı ve Tunceli Belediyesi koordinesinde kaymakamlıklar ile cemevlerinin işbirliğiyle 12 gün sürecek olan Muharrem Ayı Lokması Programları başladı. Programların ilki Tunceli merkez Yolkonak Köyü Cemevi'nde düzenlendi. Programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Afet ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Nurdal Durmuş, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Aygöl, "Muharrem ayı yalnızca bir matem ayı, matem zamanı değil. Aynı zamanda insanlık vicdanının kendisini yeniden sorguladığı, adaletin, sabrın ve hakikate bağlılığın hatırlandığı müstesna bir zamandır" dedi.

"Temennimiz birlik ve beraberliğimizin daim olmasıdır"

Kerbela olayına değinen Vali Aygöl, "Kerbela üzerinden asırlar geçmiş olsa da insanlığın ortak hafızasında yaşamaya devam eden büyük bir acıdır. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri zulüm karşısında boyun eğmemenin, haksızlık karşısında susmamanın ve hakikatten ayrılmamanın sembolü olmuşlardır. Onların ortaya koyduğu duruş bugün de insanlığa vicdanı, adaleti ve merhameti hatırlatmaktadır. Bizler biliyoruz ki Kerbela'nın mesajı yalnız geçmişe ait değil. Kerbela nerede bir mazlum varsa onun yanında durmayı, nerede bir haksızlık varsa ona karşı ses olmayı, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ona el uzatmayı öğreten bir insanlık mektebidir. Bu kadim coğrafyada Munzur'un bereketli sularının aktığı, yüzyıllardır farklılıkların kardeşçe yaşadığı ilimizde sevginin, hoşgörünün ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu topraklar 'incinsen de incitme' anlayışını, rızalığı, paylaşmayı ve insanı merkeze alan bir gönül kültürünü yaşatmıştır. Bugün burada aynı lokmayı paylaşırken aslında aynı duaya, aynı umuda ve aynı insanlık değerlerine ortak oluyoruz. Temennimiz birlik ve beraberliğimizin daim olmasıdır. Temennimiz gönüllerimizin birbirine daha da yaklaşmasıdır. Temennimiz çocuklarımıza daha huzurlu bir gelecek bırakabilmektir" şeklinde konuştu.

Vali Aygöl'ün konuşmasının ardından Alevi dedesinin okuduğu dua ile iftar açıldı. Tunceli'de 12 gün boyunca her gün farklı bir cemevinde "Muharrem Orucu Lokması" programı düzenleneceği belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Muharrem Orucu Lokması Programı Başladı - Son Dakika

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