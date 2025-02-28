Tunceli'de Ramazan Öncesi Esnaf Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Ramazan Öncesi Esnaf Denetimleri Başladı

Tunceli\'de Ramazan Öncesi Esnaf Denetimleri Başladı

Tunceli'de Ramazan ayı öncesinde Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından esnafa yönelik ortak denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, ürünlerin fiyatlandırılması ve gıda güvenliği konularında yoğunlaşacak.

28.02.2025 13:24  Güncelleme: 13:35
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Ramazan ayı öncesi Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tunceli Defterdarlığı Gelir Yönetimi ve Denetim Müdürlüğü personelinin katılımı ile ortak denetim gerçekleştirildi.

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan zincir market, lokanta, kafe, fırın, pastane ve gıda toplantıcılarına yönelik denetim düzenleyen ekipler, Ramazan ayı öncesi esnafa gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlere Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, Tunceli Tarım ve Orman il Müdürü Yavuz Suat Pala ve ilgili kurumların denetim ekipleri katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Ticaret Bakanlığımızın talimatlarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Tunceli'de de denetimlerimize başladık. Denetimlerimize Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden, Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığından Vergi Dairesi uzmanlarımız katılıyor. Ramazan boyunca denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek hem şehir merkezinde denetimlerimizi sürdüreceğiz hem de ilçelerimizde denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yaşamış oldukları olumsuzlukları 175 Tüketici Danışma Hattından ve HFA (Haksız Fiyat Artışı) mobil uygulamasından da bizlere anlık olarak bildirebilirler. Bu kapsamda da Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatlarıyla vatandaşlarımızı mağdur etmemeye devam edeceğiz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Ramazan Öncesi Esnaf Denetimleri Başladı - Son Dakika

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