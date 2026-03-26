Tunceli\'de Şap Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Tunceli'de, 2026 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama çalışmaları kent merkezi ve ilçelerde aralıksız devam ediyor.

Hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 2026 yılı ilkbahar dönemi şap aşılama kampanyası, Tunceli'de de merkez ve ilçelerde kesintisiz sürdürülüyor. Sahada görev yapan ekipler, aşılama çalışmalarının yanı sıra hayvanların küpeleme işlemlerini de gerçekleştiriyor. Yetkililer, yürütülen çalışmalarla hayvancılıkta verimliliğin artırılmasının ve sürdürülebilir üretimin hedeflendiğini belirtti. - TUNCELİ