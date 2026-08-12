Tunceli'de sıcak havada kar keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de sıcak havada kar keyfi

Tunceli\'de sıcak havada kar keyfi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de sıcaklar nedeniyle cadde ve parklar sessizken, gençler Munzur Dağları'nda karla kartopu oynadı.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdi Tunceli'de gündüzleri cadde, sokak ve parklar sessizliğe bürünürken, Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde erimeyen karları gören bir grup genç ağustos ayında kartopu oynadı.

Türkiye genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Bu çerçevede 35 dereceyi gören Tunceli'de gündüzleri cadde, sokak ve parklar sessizliğe büründü. Vatandaşlar dışarı çıkmazken Munzur Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağustos ayına rağmen henüz erimemiş karlar dikkat çekti. Sıcak havadan uzaklaşmak için Munzur Dağları'na çıkan bir grup genç, karşılarında karları görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gençler, yüksek kesimlerdeki karlarla kartopu oynarken, ardından bölgedeki buzul gölüne girerek serinledi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan gençlerin görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

"Bu bunaltıcı havalarda yapacağımız en güzel aktivite oldu"

Her yaz memleketi Ovacık'a gelen Kodi Kılıç, "Her yaz memleketim olan Ovacık'a geliyorum. Bu yaz hava inanılmaz sıcak, şehir merkezi de oldukça sıcaktı. Ülke sıcaktan bunalırken bizler de Munzur Dağı'na çıkma kararı aldık. Çıkar çıkmaz kar gördük. Karı gördüğümüzde çok şaşırdık ve bir anda kartopu oynamaya başladık. Sonra buzul gölüne girdik. İnanılmaz keyifliydi. Bu bunaltıcı havalarda yapacağımız en güzel aktivite oldu. Her sabah Munzur Nehri'ne ve Kanal Ark gibi küçük su birikintilerine de giriyorum. Espri olsun diye 'akıştayım' diye videolar çekiyorum. Coğrafyamızın, Ovacık'ın en güzel tarafı bu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Tunceli, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de sıcak havada kar keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

16:21
Fenerbahçe’den Vedat Muriqi için TFF’ye sürpriz başvuru
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru
15:59
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 16:32:21. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de sıcak havada kar keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.