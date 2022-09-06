İŞKUR , Tunceli 'nin merkez ve 7 ilçesindeki okulların temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinde 4 ay süreyle çalıştırılacak 110 kişi için 22 Ağustos 2022'de ilan verdi. İŞKUR ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü , okullarda 4 ay süreyle istihdam edilecek 110 kişiyi belirlemek için Toplum Yararına Program düzenledi. Programa, bin 405 kişi başvurdu.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli, İŞKUR, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu - Son Dakika

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