Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu - Son Dakika
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Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu

06.09.2022 11:42
Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu

Tunceli'deki okullarda 4 ay süreyle temizlik işçisi olarak çalıştırılacak 110 kişiyi belirlemek için düzenlenen Toplum Yararına Program'a bin 405 kişi başvurdu. Çekilen kura sonucunda 110 asil ve 110 yedek belirlendi.

İŞKUR, Tunceli'nin merkez ve 7 ilçesindeki okulların temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerinde 4 ay süreyle çalıştırılacak 110 kişi için 22 Ağustos 2022'de ilan verdi. İŞKUR ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda 4 ay süreyle istihdam edilecek 110 kişiyi belirlemek için Toplum Yararına Program düzenledi. Programa, bin 405 kişi başvurdu.

Programa katılanlar arasında noter huzurunda kura çekildi. Kura sonucunda 110 asil ve 110 yedek belirlendi. Kurada ismi çıkanlar, 9 Eylül Cuma günü Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda işe başlayacak.

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Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Tunceli, İŞKUR, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu - Son Dakika
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