EMŞAV Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tuncel de desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tunceli haberi... Tunceli'de EMŞAV temsilciliği açıldı - Son Dakika

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