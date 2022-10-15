Tunceli haberi... Tunceli'de EMŞAV temsilciliği açıldı - Son Dakika
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Tunceli haberi... Tunceli'de EMŞAV temsilciliği açıldı

15.10.2022 11:35
Tunceli haberi... Tunceli'de EMŞAV temsilciliği açıldı

Tunceli bölgesinden gelen habere göre Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Tunceli İl Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı.

EMŞAV Tunceli İl Başkanlığı binası düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Açılış törenine EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Tunceli İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ile kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri katıldı. EMŞAV Genel Başkanı Yılmaz, yeni açılan Tunceli İl Başkanlığının hayırlara vesile olmasını diledi.

EMŞAV Tunceli İl Başkanı Ali Haydar Tuncel de desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli haberi... Tunceli'de EMŞAV temsilciliği açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli haberi... Tunceli'de EMŞAV temsilciliği açıldı - Son Dakika
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