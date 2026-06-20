Tunceli Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı

Tunceli Devlet Hastanesi'nde muhtemel bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilen tahliye tatbikatında, kurumlar arası koordinasyon ve acil müdahale süreçleri başarıyla test edildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde, Sağlık Bakanlığı'nın afet ve acil durum planlamaları kapsamında muhtemel bir deprem senaryosu üzerinden bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, MUDAK, emniyet ekipleri ve hastane personelinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, afet anında uygulanacak tahliye ve müdahale süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Tatbikat kapsamında kurumlar arası iletişim, güvenlik önlemlerinin alınması ve hastanenin güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Senaryo gereği deprem sonrası binada mahsur kalan iki yaralıya müdahale edildi. Travma şüphesi bulunan ilk yaralı, AFAD ve UMKE ekiplerinin koordineli çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli alana taşındı. Binada mahsur kalan diğer yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından her iki yaralı da olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, benzer tatbikatların muhtemel afetlere hazırlık kapsamında belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti. - TUNCELİ