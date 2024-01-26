Tunceli Kaymakamı Kan Bağışında Bulundu

Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Türk Kızılayı tarafından "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla düzenlenen kan bağışı etkinliğine destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu . Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Çemişgezek ilçe merkezi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kan bağışı etkinliğine çok sayıda vatandaş destek verdi. Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor da kan bağışı kampanyasının düzenlendiği alana giderek hem kan verdi hem de kan bağışında bulunan vatandaşlarla sohbet ederek destekleri için teşekkür etti. - TUNCELİ