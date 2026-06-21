Tunceli Köylüleri Yolu Bekliyor - Son Dakika
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Tunceli Köylüleri Yolu Bekliyor

21.06.2026 09:48
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Bali Mezrası sakinleri, hayvancılık için yol talep ediyor; devletin ilgisini bekliyorlar.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de 1987 yılında güvenlik gerekçesiyle boşaltılan Merkez'e bağlı Bali Mezrası'na bölge sakinleri aradan geçen 39 yıla rağmen kalıcı olarak dönemiyor. Köylüler, özellikle 5 kilometrelik yolun yapılması halinde yeniden hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerine başlayabileceklerini belirtiyor.

Köylülerden Alişan Dönmez, "Ben bu köyde doğdum. Burada büyüdüm. 1987'de biz buradan çıktık, burayı boşalttık. Dersim'de ilk boşaltılan köy bu köydür. Talebimiz yoldur. Şimdi oraya yol gitse çocuklarımız da biz de gideceğiz. Ama yolun yapılması, hizmetlerin devam etmesi lazım. Müracaatlarımız şu anda var yani. Vali Bey'le görüştük. Üç ay önceydi herhalde. Görüştük. 'Şu anda yol programımızda yok' dedi. Bize öyle bir cevap verdi" diye konuştu.

"ORADA ARICILIK VE HAYVANCILIK YAPACAĞIZ"

Köye dönmeleri halinde üretim yapacaklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda derdimiz yoldur. Ben orada doğmuşum, orada da ölmek istiyorum. Köye gidersek, devlet bize el atarsa, yol götürürse gideceğiz oraya. Orada arıcılık da yapacağız, hayvancılık da yapacağız. Tam yeridir yani. Biz bunu istiyoruz. Devletten başka bir şey istemiyoruz. Yani bir katkıda bulunsa, valimiz olsun, yetkililerimiz olsun; sonuçta devletimizdir yani. İstese iki ayda o yolu götürür. Beş kilometrelik bir yer. Eğriyamaç yolundan aldın mı direkt oraya gidiyor zaten. En fazla iki ay sürer, fazla değil."

"HİÇBİR ADIM ATILMIYOR"

Hasan Dönmez de bu mezrada doğup büyüdüğünü, mezranın 1987'de boşaltıldığını anlatarak, "Yıllardır yol için müracaatlarda bulunuyoruz. Ancak herhangi bir adım atan yok. Defalarca valilerimizle görüştük. Yolumuzun yapılacağını söylediler. Ama giden validen sonra gelen hiçbir vali bu işi yerine getirmedi. Son gelen valimizle yine bir görüşmemiz oldu. Ancak önce ana yolların, daha sonra köy yollarının yapılacağını söylediler. Vali yardımcısıyla görüştüğümüzde o da aynı şeyi söylüyor. Yalnız hiçbir adım atılmıyor" dedi.

Arıcılığa başladığını bildiren Dönmez, geçmişte koyunları da olduğunu ifade etti. Dönmez, "70-80 tane koyunumuz vardı. Bizim dağlarımız geniş. Koyunları dağlara getirmek istiyoruz. Ancak yol olmayınca gidilmiyor. Erzak yetiştirilmiyor. Çünkü erzak götürebilmemiz için yolun olması, ulaşımın sağlanması lazım. Buradaki dağlardaki bitki örtüsü hiçbir yerde yok. Aynen Munzur Dağları gibi. Burada arıcılık yapmak, buradan faydalanmak istiyoruz. Yol istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Vergimizi düzenli ödüyoruz. Şimdiye kadar devlete karşı hiçbir şeyimiz olmadı. Şimdi devlet diyoruz ama hepimiz devletin bireylerini oluşturuyoruz. Fakat yetkililer ilgilenmiyor. Bizim onlardan tek talebimiz yoldur. Başka bir beklentimiz yok" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Tunceli, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli Köylüleri Yolu Bekliyor - Son Dakika

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