Tunceli Müftülüğünde ilk resmi ve dini nikah kıyıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında evlendirme memurluğu yetkisi il ve ilçe müftülerine de verilmişti. Bu kapsamda Tunceli'deki ilk resmi ve dini nikah Tunceli İl Müftülüğü'nde kıyıldı.

Tunceli Müftülüğü Nikah Salonunda İl Müftüsü Şevket Dilmaç tarafından, Niyazi Manav ve Sümeyra Çağ çiftinin nikahı kıyılarak ilk resmi nikah kıyıldı. İl Müftü Dilmaç evliliğe ilk adımlarını atan çifte mutluluklar dileyerek dua etti. Müftü Şevket Dilmaç, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın oluru ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu verildiği hatırlatılarak "Bizler de Tunceli İl Müftülüğü olarak resmi ve dini nikahı birlikte yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımızı il müftülüğümüze bekler, hürmet ve muhabbetlerimizi sunarız" dedi.

Niyazi ve Sümeyra çifti de evliliğe ilk adımı attıkları için mutlu olduklarını söyledi. - TUNCELİ