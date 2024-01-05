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Tunceli Munzur Üniversitesi'nde Gağan Bayramı etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Tunceli Munzur Üniversitesi'nde Gağan Bayramı etkinlikleri düzenlendi

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde Zaza Dili ve Edebiyatı Topluluğu tarafından organize edilen Geleneksel Gağan Etkinliği, yeni yılın kutlanması, oyun ve müzik dinletisi ile renkli bir şekilde gerçekleşti.

05.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:27
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Tunceli Munzur Üniversitesi'nde, halkın yeni yıl olarak isimlendirdiği ve aralık ayında başlayıp ocak ayı başına kadar devam eden Gağan Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı Topluluğu tarafından organize edilen Geleneksel Gağan Etkinliği, üniversite kampüsünde dün düzenlendi. Öğrenciler tarafından beğeniyle takip edilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çoşkun, ünivensitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Etkinlikler kapsamında yeni yılın gelişi kutlanarak davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Renkli geçen programda Araye Kay (Oyun Değirmeni) Tiyatro Grubu tarafından 'Alık u Fatıke' oyunu oynanarak katılımcılarla birlikte kampüs gezildi. Katılımcılara Gağan lokması ikram edildi. Etkinlik, Kongre ve Konferans Salonu'nda Zaza Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi Dr. Zülfü Selcan'ın verdiği müzik dinletisi ve 'Gağand Kal Kek- İhtiyar Adamın Ölümü' adlı belgesel gösteriminin yapılması ile sona erdi.

Tunceli Munzur Üniversitesi\'nde Gağan Bayramı etkinlikleri düzenlendi
Kaynak: ANKA
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