Tunceli-Ovacık yolunda 30 bin metrekarelik çelik ağ ile kaya düşmesi riski azaltılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli-Ovacık yolunda 30 bin metrekarelik çelik ağ ile kaya düşmesi riski azaltılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli-Ovacık yolunda 30 bin metrekarelik çelik ağ ile kaya düşmesi riski azaltılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Munzur Vadisi'nden geçen Tunceli-Ovacık karayolunda kaya düşmelerine karşı bu yıl 30 bin metrekarelik alana çelik ağ gerilecek. Ayrıca 5 bin metrekarelik alanda askıdaki kayalar kontrollü düşürülerek sürücü ve yolcular için riskin azaltılması hedefleniyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de kent merkezi ile Ovacık ilçesini birbirine bağlayan ve Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinden geçen yolda son dönemlerde kaya ve taş düşmeleri sıklaşırken, yolda seyir halindeki araçların güvenliği için önlemler artırılıyor. Daha önce kaya düşmelerinin yaşandığı ve risk taşıdığı belirlenen noktalarda çelik ağ ve kaya koruma sistemleri uygulanırken, bu yıl 30 bin metrekarelik alanda çelik ağ yapılması, 5 bin metrekarelik alanda ise askıda bulunan kayaların kontrollü şekilde düşürülmesi planlanıyor.

Tunceli'nin önemli ulaşım güzergahlarından Tunceli-Ovacık karayolunun büyük bölümü, sarp ve yüksek kayalıkların bulunduğu Munzur Vadisi içerisinden geçiyor. Vadinin jeolojik yapısı nedeniyle özellikle yağış, don ve sıcaklık değişimlerinin etkisiyle yamaçlardan yola taş ve kaya parçaları düşebiliyor.

Karayolunda meydana gelen kaya düşmeleri, sürücüler ve yolcular açısından ciddi risk oluştururken, geçmiş yıllarda yola düşen kaya ve taşlar nedeniyle yaralanma ve can kayıplarının yaşandığı olaylar da meydana geldi.

RİSKLİ NOKTALAR BELİRLENİYOR

Kaya düşmesi riskinin bulunduğu bölgelerde yapılan çalışmalar kapsamında öncelikle yamaçlardaki riskli alanlar tespit ediliyor. Yola düşme ihtimali bulunan ve hareketli olduğu belirlenen kayalar için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü müdahaleler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda özellikle daha önce taş ve kaya düşmelerinin yaşandığı bölgelerde koruma sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yamaçlardan koparak yola ulaşabilecek kaya parçalarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan sistemlerden biri de çelik ağlar oluyor. Kayalık yüzeylere sabitlenen çelik ağlarla kaya parçalarının koparak doğrudan karayoluna ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

30 BİN METREKARELİK ALANA ÇELİK AĞ

Bu yıl yürütülecek çalışmalar kapsamında toplam 30 bin metrekarelik alanda çelik ağ uygulaması yapılması planlanıyor. Çelik ağların, daha önce kaya düşmelerinin meydana geldiği veya yapılan incelemelerde kaya düşmesi açısından risk taşıdığı belirlenen noktalara uygulanması öngörülüyor.

ASKIDA BULUNAN KAYALAR KONTROLLÜ OLARAK DÜŞÜRÜLECEK

Çalışmalar yalnızca çelik ağ uygulamasıyla sınırlı kalmayacak. Yamaçlarda askıda bulunan ve düşme riski taşıyan kayalar da tespit edilerek kontrollü şekilde düşürülecek. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda askıda bulunan kayaların düşürülmesi planlanıyor.

Uzman ekipler tarafından belirlenen kayaların kontrollü biçimde düşürülmesiyle, ilerleyen dönemlerde kendiliğinden koparak karayoluna ulaşabilecek kaya parçalarının oluşturabileceği riskin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
Munzur VadisiGüvenlikOtomobilTunceliUlaşımGüncelYerelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü
5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı 5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
İddia vahim Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı İddia vahim! Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı
Nişantaşı’nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı
İsveçli oyun şirketi Paradox’tan skandal Atatürk kararı: Discord’da profil fotoğrafını yasakladılar İsveçli oyun şirketi Paradox'tan skandal Atatürk kararı: Discord'da profil fotoğrafını yasakladılar
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:40
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 18:01:52. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli-Ovacık yolunda 30 bin metrekarelik çelik ağ ile kaya düşmesi riski azaltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei