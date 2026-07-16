Vali Aygöl'den 15 Temmuz'da birlik vurgusu - Son Dakika
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Vali Aygöl'den 15 Temmuz'da birlik vurgusu

Vali Aygöl\'den 15 Temmuz\'da birlik vurgusu
16.07.2026 00:36
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Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Vali Şefik Aygöl, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, farklılıkların zenginlik olduğunu ve ortak geleceğin birlikte inşa edilmesinin önemine dikkat çekti.

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Tarih boyunca hangi zorlukla karşılaşmış olursak olalım, omuz omuza verdiğimizde bütün engelleri aşmayı başardık. Bugün de aynı kardeşlik iklimini korumak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve ortak geleceğimizi birlikte inşa etmek en önemli sorumluluğumuzdur" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de çeşitli program ve etkinlikler düzenlendi. Tunceli Müzesi'nde düzenlenen anma programı, açılış konuşmasını Tunceli Valisi Aygöl'ün yapmasıyla başladı. Ardından Vali Aygöl'e sancak takdim edildi, Kuran'ı Kerim okundu, öğrenciler tarafından 15 Temmuz temalı kompozisyonlar seslendirildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması naklen izlendi. Anma programı çeşitli müzik ve gösterilerle yoğun katılımla devam etti.

"Ortak geleceğimizi birlikte inşa etmek en önemli sorumluluğumuzdur"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Aygöl, "Bugün, milletimizin iradesine, demokrasimize ve devletimizin bekasına kasteden hain darbe girişiminin onuncu yılında, 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü vesilesiyle bir araya geldik. Bu yıl, 'irade bizim, zafer bizim' temasıyla idrak ettiğimiz 15 Temmuz; milletimizin özgürlüğünden, bağımsızlığından ve milli iradesinden asla taviz vermeyeceğini bir kez daha güçlü şekilde hatırlatan tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği tarih değildir. Aynı zamanda aziz milletimizin; vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktığının ispatıdır. O karanlık gecede, hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşlarımız tek yürek olmuş; cesaretiyle, ferasetiyle ve sarsılmaz inancıyla dünyaya örnek olacak bir duruş sergilemiştir. Milletimiz, iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımadığını tüm dünyaya ilan etmiş; yazdığı bu destanla 'irade bizim, zafer bizim' sözünü tarihe silinmez harflerle nakşetmiştir. Milletimizi güçlü kılan en büyük değer; birlik ve beraberlik ruhudur. Tarih boyunca hangi zorlukla karşılaşmış olursak olalım, omuz omuza verdiğimizde bütün engelleri aşmayı başardık. Bugün de aynı kardeşlik iklimini korumak, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve ortak geleceğimizi birlikte inşa etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Ülkemizde huzurun, güvenin ve toplumsal barışın daha da güçlenmesine yönelik ortaya konulan her çaba; milletimizin birlik ve kardeşliğine katkı sunduğu ölçüde kıymetlidir. Çünkü biliyoruzki güçlü bir Türkiye'nin temeli; huzur, karşılıklı güven, dayanışma ve ortak geleceğe duyulan inançtır. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, kardeşlik kültürünün ve dayanışma ruhunun güçlü şekilde yaşatıldığı güzel Tunceli'mizde de bu anlayışı yaşatmaya, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl'den 15 Temmuz'da birlik vurgusu - Son Dakika

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