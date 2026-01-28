Vali Aygöl, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Vali Aygöl, vatandaşlarla bir araya geldi

28.01.2026 17:44  Güncelleme: 17:47
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Halk Günü buluşmaları kapsamında 110 vatandaşla bir araya gelerek kentin sorunlarını dinledi ve çözüm sürecini yakından takip edeceğini vurguladı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl Halk Günü Buluşmaları kapsamında 110 vatandaşla bir araya geldi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek kentin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda 110 vatandaşla birebir görüşen Vali Aygöl, iletilen her konunun titizlikle ele alınacağını belirterek çözüm sürecinin yakından takip edileceğini vurguladı. Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla yürütülen buluşmada, kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına yönelik önemli mesajlar verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Valilik, Yerel, Son Dakika

