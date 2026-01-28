Vali Aygöl, vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl Halk Günü Buluşmaları kapsamında 110 vatandaşla bir araya geldi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Halk Günü buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek kentin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini doğrudan dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda 110 vatandaşla birebir görüşen Vali Aygöl, iletilen her konunun titizlikle ele alınacağını belirterek çözüm sürecinin yakından takip edileceğini vurguladı. Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla yürütülen buluşmada, kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına yönelik önemli mesajlar verildi. - TUNCELİ