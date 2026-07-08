Tuncer Bakırhan Yeğeninin Cenazesinde - Son Dakika
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Tuncer Bakırhan Yeğeninin Cenazesinde

08.07.2026 15:30
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yeğeni Ebru Yıldız'ın cenazesine katıldı.

(KARS) - Haber: Tacettin DURMUŞ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, memleketi Kars'ta, hayatını kaybeden yeğeni Ebru Yıldız'ın cenaze törenine katıldı.

Bakırhan, ablası Herdem Yıldız'ın kızı Ebru Yıldız'ın (38) vefat haberini almasının arından dün DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte memleketi Kars'a geldi.

Bakırhan'ın yeğeni Ebru Yıldız'ın cenazesi ise bugün Kars'ın Paşaçayır Mahallesi'nde kılınan öğlen namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ebru Yıldız'ın ailesinin yanı sıra, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Ağrı Milletvekilleri Nejla Demir ve Heval Bozdağ, DEM Parti Kars İl Eş Başkanları Arzu Savaş Derman ve Ramazan Erkmen ile parti üyeleri de katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tuncer Bakırhan Yeğeninin Cenazesinde - Son Dakika

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