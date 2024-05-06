Türbindeki Gençten Tribünde Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Türbindeki Gençten Tribünde Evlilik Teklifi

Türbindeki Gençten Tribünde Evlilik Teklifi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK'nın sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladığı maçta, bir genç kız arkadaşına pankartla evlilik teklifinde bulundu. Tribündeki taraftarlar da teklife destek vererek çifti alkışladı.

06.05.2024 14:13
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK'nın sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladığı karşılaşmada türbindeki bir genç, kız arkadaşına pankartla evlilik teklifinde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK'nın sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Şehir Stadında oynanan maç öncesi kırmızı siyahlı ekip taraftarlarından Salim Can Eren, kız arkadaşı Melike Ünal ile birlikte tribünlerin önüne geldi. Bu sırada kırmızı taraftar da tribünde "kırmızının yanına siyah benim yanıma sen yakışırsın. Benimle evlenir misin" yazılı pankart açtı.

Cebinden yüzüğü çıkararak evlenme teklifi eden Eren'e taraftarlarda, "evet desene" tezahüratıyla destek verdi. Eren, 'evet' cevabının ardından kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı. Çift taraftarlardan büyük alkış aldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türbindeki Gençten Tribünde Evlilik Teklifi - Son Dakika

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