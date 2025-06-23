TÜRGEV, Akran Zorbalığını Önlemek İçin Program Başlattı - Son Dakika
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TÜRGEV, Akran Zorbalığını Önlemek İçin Program Başlattı

TÜRGEV, Akran Zorbalığını Önlemek İçin Program Başlattı
23.06.2025 10:06
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TÜRGEV, siber zorbalığı önlemek amacıyla eğitimde akran nezaketini teşvik eden bir program düzenledi.

Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye'de artan siber zorbalık sorununa karşı harekete geçerek, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında gelişimini desteklemek amacıyla "Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı"nı başlattı.

TÜRGEV Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından organize edilen program, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da bulunan Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa'da gerçekleştirildi. İki gün süren program kapsamında, siber zorbalığa ve akran nezaketine dair toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Öğretmenler, psikolojik danışmanlar, akademisyenler ve hukukçular, eğitim kurumlarında akranlar arası nezaketin güçlendirilmesi ve zorbalıkla mücadelede etkili yöntemleri tartıştı.

Akran zorbalığı eğitimde fırsat eşitliğini ve sosyal uyumu tehdit ediyor

UNESCO verilerine göre dünya genelinde her üç öğrenciden biri okul ortamında zorbalığa maruz kalıyor. Türkiye'de ise öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'u benzer deneyimler yaşıyor. TÜRGEV konuyla ilgili olarak zorbalığı yalnızca bireysel bir sorun olarak değil, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal uyumu tehdit eden ciddi bir mesele olarak değerlendirdi. Programın konuşmacıları arasında Prof. Dr. Sefa Bulut, Klinik Psikolog Semanur Batcı, Psikolojik Danışman Songül Ceyran, Avukat Öznur Özhan Ekinci, Klinik Psikolog Onur İmpram ve Klinik Psikolog Süreyya Kitapçıoğlu yer aldı.

"Bu program, akran nezaketini teşvik ederek çağımızın gerektirdiği vicdan temelli eğitimin somut bir adımıdır"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Akran nezaketi, gençlerimizin sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesinin temel taşıdır. Bu, yalnızca bireysel gelişim değil, toplumsal dayanışmanın da anahtarıdır. Biz TÜRGEV olarak gençlerimizin bilgiyle birlikte merhamet, adalet ve nezaketle donatılması için çalışıyoruz. Bu program, akran nezaketini teşvik ederek çağımızın gerektirdiği vicdan temelli eğitimin somut bir adımıdır."

Etkinlik kapsamında, TÜRGEV'in "Zorbalığı Engelle" projesinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla bir farkındalık kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde katılımcılara yaş gruplarına özel vaka analizleri, öğretmenlere yönelik rehber içerikler ve önleyici müdahale yöntemleri sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Politika, Türkiye, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TÜRGEV, Akran Zorbalığını Önlemek İçin Program Başlattı - Son Dakika

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