Turgut Özal Köprüsü'nde asansör faaliyete geçti - Son Dakika
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Turgut Özal Köprüsü'nde asansör faaliyete geçti

28.04.2022 12:26
Turgut Özal Köprüsü'nde asansör faaliyete geçti

İzmit'te Turgut Özal Köprüsü'nün kimliği belirsiz kişilerin saldırısı neticesinde çalışmaz hale gelen kuzey asansörünün onarımı yapıldı ve faaliyete geçti.

İzmit'te Turgut Özal Köprüsü'nün kimliği belirsiz kişilerin saldırısı neticesinde çalışmaz hale gelen kuzey asansörünün onarımı yapıldı ve faaliyete geçti.

Yaklaşık bir ay önce Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörüne kimliği belirsiz kişilerin zarar vermesi, vatandaşların uzun süre mağdur olmasına sebep oldu. Yapılan saldırı sonucu asansörün iç kapısı ve iç kapı mekanizma merkezi zarar gördü. İki adet kapı paneli, kapı eşiği, fotosel takımı gibi mekanizmalar çalışmaz hale geldi. Bu durum karşısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asansörün zarar gören parçaları değiştirildi, tamiri ve bakımı yapılıp faaliyete başlaması sağlandı. - KOCAELİ

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Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgut Özal Köprüsü'nde asansör faaliyete geçti - Son Dakika


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