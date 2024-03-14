Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çıkrıkçı Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Yerel

Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın, Çıkrıkçı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Akın, "Halkımızın desteği ile birlikte motivasyonumuz da enerjimiz de her geçen dakika artıyor. İddialıyız, kararlıyız; yine kazanacağız, mutlaka kazanacağız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Çetin Akın, seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü ziyaretlere devam ediyor. Bu çerçevede Çıkrıkçı Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Akın'a, Çıkrıkçılılardan destek sözü geldi. Akın buluşmada, beş yıl boyunca yapılan çalışma ve projeleri anlattı.

ÇIKRIKÇI MAHALLESİ'NE SPOR KOMPLEKSİ SÖZÜ

Çıkrıkçı Mahallesi için projelerini açıklayan Başkan Akın, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait 33 dönüm Çıkrıkçı'da bir arazimiz var. Biliyorsunuz satmak istiyorlardı onu. Onlara engel olan o zaman belediye başkan yardımcısı Çetin Akın'dı. Belediye Başkanı olduktan sonra dedi ki; biz buraya çok güzel bir proje geliştirelim. Hem Çıkrıkçı köyümüzün vatandaşlarına hizmet etsin, hem Turgutlulu hemşehrilerimiz gelsinler. Köyümüz de biraz gelişsin dedik. Ama dere yatağından geçiş iznini alamadık. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 17 günü kaldı. On yedi gün sonra size sözümdür. Orada çok güzel bir atış poligonu yanında bütün spor müsabakalarını, deve güreşlerimizi, at yarışlarımızı, cirit müsabakalarımızı, yağlı pehlivan güreşlerimizin tamamını yapabilecek olduğumuz bir spor kompleksi sözümdür. Ama sizlerle bu projenin, gerçekleşmesi için Turgutlu'da Çetin Akın'a, Büyükşehir'de de bizim kardeşimiz Mimar Ferdi Zeyrek'e desteklerinizi vermeniz lazım."

"İLK İŞ İMAR PLANI"

Mahalleye dönüşen 37 köyün en büyük sorununun imar alanında olduğunu belirten Akın, şu bilgileri verdi:

"Mahalleye dönüşen 37 tane köyümüzün en büyük sorunu imar sorunu. 5 yıldan beri uğraşıyorum. Belediye başkan yardımcısıyken de bu sorunla uğraştım, ama bunları çözemedik. Yapacak olduğumuz ilk iş; 37 tane köyümüzün imar planını yapıp sizleri çok büyük bir dertten kurtarmak. Bakın tapularınız hepsi birbirinin içine girmiş durumda. Müstakil tapularınız yok değil mi? Alamıyorsunuz tapularınızı. Bunun nedenini ortadan kaldırmak için, bizim iktidarımıza ihtiyacınız var. Ben 33 yıllık belediyeciyim. Bu sorunu çok iyi biliyorum. Bir de Manisa'daki adayımız Mimar Ferdi Zeyrek kendisi yıllarca Mimarlar Odası Başkanlığı yaptı. İmar planları yaptı, şehir planları yaptı. Onun için Mimar Ferdi Zeyrek'e desteklerinizi bekliyorum. Bakın benim arkamda yüce Rabbim var. Benim arkamda kardeşlerim, candaşlarım var. Biz hiçbir şey olmadan, onlardan iğne almadan bu memlekete 5 yıl çok güzel hizmetler yaptık. Ferdi kardeşimle birlikte olursak şu bileğimi kimse bükemez. O hizmeti, sonuna kadar getiririm."

Akın ziyaretinin sonunda, "Bu gece Çıkrıkçı Mahalle'mizin güzel insanlarıyla kucaklaştık. Halkımızın desteği ile birlikte motivasyonumuz da enerjimiz de her geçen dakika artıyor. İddialıyız, kararlıyız; yine kazanacağız, mutlaka kazanacağız" diye konuştu.