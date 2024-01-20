 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cuma Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cuma Pazarı'nı Ziyaret Etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu hafta son kez aynı yerinde kurulan Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve pazar alışverişini yapan vatandaşlarla buluştu. Başkan Çetin Akın, 'Söz verdik, yaptık. Turgutlu'muza sözümüz, yapacaklarımızın da dahası var' dedi. Başkan Akın, aynı zamanda 55 milyon 996 bin TL bedelle Turgutlu'ya kazandırılan modern Cuma Pazarı'nın haftaya cuma günü faaliyete geçirileceğinin bilgisini esnaf ve vatandaşlarla paylaştı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cuma Pazarı\'nı Ziyaret Etti
20.01.2024 - 09:19,  Güncelleme: 09:22
Abone Ol

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu hafta son kez aynı yerinde kurulan Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve pazar alışverişini yapan vatandaşlarla buluştu. Başkan Çetin Akın, "Söz verdik, yaptık. Turgutlu'muza sözümüz, yapacaklarımızın da dahası var" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, dünkü mesaisine Cuma Pazarı'nda başladı. Bu hafta son kez eski yerinde kurulan pazar yerini Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP ilçe yöneticileri, Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte ziyaret eden Başkan Çetin Akın, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, önerileri ve talepleri yerinde dinledi.

Başkan Çetin Akın, aynı zamanda 55 milyon 996 bin TL bedelle Turgutlu'ya kazandırılan, Turgutlu'nun tek açık pazarının yerine yapılan modern Cuma Pazarı'nın haftaya cuma günü faaliyete geçirileceğinin bilgisini esnaf ve vatandaşlarla paylaştı. Başkan Akın ve beraberindeki heyet son rötuşların yapıldığı, esnafın ve vatandaşların heyecanla beklediği modern Cuma Pazarı'nı da yerinde inceledi.

Hayata geçirilen ve kapılarını gelecek hafta açacak olan Cuma Pazarı Turgutluluların daha geniş ve temiz bir ortamda alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak aynı zamanda sokaklarda sebebiyet verilen yoğunluk ve kargaşanın da önüne geçilecek. Pazarcı esnafını da sıcak ve soğuk havalardan koruyan pazar alanı otopark imkanıyla da ulaşım ve park sorununu çözülecek.

"SÖZ VERDİK, YAPTIK"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu hafta son kez sokak arasına kurulan Cuma Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşımıza Cuma Pazarının önümüzdeki hafta projesini tamamladığımız modern pazar yerinde açılacağının müjdesini verdik. Söz verdik, yaptık. Turgutlu'muza sözümüz, yapacaklarımızın da dahası var" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Çetin Akın, Turgutlu, Fırat, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cuma Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 13:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cuma Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement