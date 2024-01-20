Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cuma Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu hafta son kez aynı yerinde kurulan Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve pazar alışverişini yapan vatandaşlarla buluştu. Başkan Çetin Akın, "Söz verdik, yaptık. Turgutlu'muza sözümüz, yapacaklarımızın da dahası var" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, dünkü mesaisine Cuma Pazarı'nda başladı. Bu hafta son kez eski yerinde kurulan pazar yerini Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP ilçe yöneticileri, Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ile birlikte ziyaret eden Başkan Çetin Akın, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, önerileri ve talepleri yerinde dinledi.

Başkan Çetin Akın, aynı zamanda 55 milyon 996 bin TL bedelle Turgutlu'ya kazandırılan, Turgutlu'nun tek açık pazarının yerine yapılan modern Cuma Pazarı'nın haftaya cuma günü faaliyete geçirileceğinin bilgisini esnaf ve vatandaşlarla paylaştı. Başkan Akın ve beraberindeki heyet son rötuşların yapıldığı, esnafın ve vatandaşların heyecanla beklediği modern Cuma Pazarı'nı da yerinde inceledi.

Hayata geçirilen ve kapılarını gelecek hafta açacak olan Cuma Pazarı Turgutluluların daha geniş ve temiz bir ortamda alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak aynı zamanda sokaklarda sebebiyet verilen yoğunluk ve kargaşanın da önüne geçilecek. Pazarcı esnafını da sıcak ve soğuk havalardan koruyan pazar alanı otopark imkanıyla da ulaşım ve park sorununu çözülecek.

"SÖZ VERDİK, YAPTIK"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu hafta son kez sokak arasına kurulan Cuma Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşımıza Cuma Pazarının önümüzdeki hafta projesini tamamladığımız modern pazar yerinde açılacağının müjdesini verdik. Söz verdik, yaptık. Turgutlu'muza sözümüz, yapacaklarımızın da dahası var" dedi.