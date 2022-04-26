Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti

26.04.2022 17:22
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğretmeni ve merkezde eğitim alan öğrencilerini makamında misafir ederek özel öğrencilerle dans etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğretmeni ve merkezde eğitim alan öğrencilerini makamında misafir ederek özel öğrencilerle dans etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları ile birlikte Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencilerini ve öğretmenini belediyede misafir etti. Özel çocuklarla Başkan Akın arasında yaşanan sıcak diyaloglar ve keyifli anlar hem çocukları hem de Başkan Akın'ı gülümsetti. Özel çocukların dans istediğini kırmayan Başkan Çetin Akın, çocuklarla dans ederek renkli anlara ev sahipliği yaptı. Özel çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Akın ve Başkan Yardımcıları, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Firdevs Gürel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğretmenimiz, kızım Gülce Akın ve çok kıymetli evlatlarımızı belediyemizde ağırladık. Özel çocuklarımızla birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Her zaman onların yanında olup gönüllerine dokunabilmek hepimizin sorumlulukları arasında. Kendilerine nazik ziyaretleri ve günümüzü güzelleştirdikleri için teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, özel çocuklarla dans etti - Son Dakika


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