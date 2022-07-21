Turgutlu Belediyesi Ekiplerinden Evi Yanan Aileye Destek - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Ekiplerinden Evi Yanan Aileye Destek

21.07.2022 23:43
Turgutlu Belediyesi Ekiplerinden Evi Yanan Aileye Destek

Turgutlu Belediyesi, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi yanan aileye; temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaparak destek oldu.

Turgutlu Belediyesi, elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evi yanan aileye; temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yaparak destek oldu.

Belediye'nin Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini yangın yerine yönlendiren Başkan Çetin Akın, yanan evin temizlenmesi ve onarılması talimatını verdi. Ekipler, yangının ardından tahribatın kalıntılarını temizledi.

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Akın, şunları söyledi:

"Temizlik İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, yangın nedeniyle zarar gören ailemizin evinde temizlik, bakım ve onarım çalışması yaparak yangında meydana gelen kalıntıları ortadan kaldırıyor. Turgutlu Belediyesi olarak her hemşehrimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ailemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Ekiplerinden Evi Yanan Aileye Destek - Son Dakika

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