Turgutlu Belediyesi İstasyonaltı Mahallesi\'nde Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi'nin İstasyonaltı Mahallesi'ne yaptığı 14 milyon 506 bin TL'lik yatırımla sokakların tamamını kapsayan yenileme çalışmalarının üçüncü etabı devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca kentin farklı noktalarında rutin çalışmalarını da sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyonaltı Mahallesi'nin tüm sokaklarını kapsayan yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, üçüncü etapta yer alan sokaklarda parke döşeme çalışmalarında sona yaklaştı. Söz konusu çalışmalar sonucunda toplamda 30 bin metrekare parke taşı ve 10 bin metre bordür taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi. İstasyonaltı Mahallesinde yoğun bir tempoyla yürütülen çalışmaların ocak ayının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Vatandaşların taleplerine yönelik ve belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Urganlı Mahallesi İbrahim Çölova Meydanı'nda parke hazırlık çalışmalarına başladı. Çakal Azmağı Mevkisinde asfalt hazırlık çalışmaları kapsamında dolgu işlemi gerçekleştirildi. Ekipler, Yunusemre Camisi ile birlikte Cam, Hasat, Altınel, Konak, Bağ Sokakta parke tamirat çalışmalarını tamamlarken Yorulmazlar ve Çalışan Sokakta tamirat çalışmalarına devam ediliyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "14 milyon 506 bin TL'lik yatırımla İstasyonaltı Mahallemizde büyük bir değişim yaratıyoruz. Mahallemizde üçüncü etabın sonuna geldik. Bununla birlikte ekiplerimiz kentimiz genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Plan ve program dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.