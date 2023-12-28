 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2023 yılını galibiyetle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2023 yılını galibiyetle kapattı

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2.Ligi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yenerek 2023 yılını galibiyetle noktaladı. Takım, 2024 yılında da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2023 yılını galibiyetle kapattı
28.12.2023 - 17:06,  Güncelleme: 17:11
Abone Ol

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak 2023 yılını galibiyetle kapattı.

TVF Kadınlar 2.Ligi'nde mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının deplasman maçında rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Turgutlu Belediyespor ekibi, rakibini 22-25, 17-25, 21-25 set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Turgutlu temsilcisi kazandığı bu maçla aynı zamanda 2023 yılını galibiyetle noktalamış oldu.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılının ilk karşılaşmasını 7 Ocak Pazar günü ligin iddialı takımlarından Karşıyaka Medicalpoint ile oynayacak. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda yaşanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Çok mutluyuz. Rakibimize hiç sayı vermeden 3-0 gibi net bir skorla maçı aldık. Hem haftayı hem de yılı galibiyetle kapattık. Yeni yılda da maçlarımızı kazanarak galibiyet sayımızı yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise "Kadın voleybol takımımızı gönülden kutluyorum. Güzel bir maç oynandı ve 3-0'lık skorla rakibimizi yendik. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi sahada gösterdikleri emek ve mücadeleden dolayı kutlarım" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi, Karşıyaka, voleybol, Maç Sonucu, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2023 yılını galibiyetle kapattı - Son Dakika


17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu

Son Dakika
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:33:07. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2023 yılını galibiyetle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement