Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 2023 yılını galibiyetle kapattı

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak 2023 yılını galibiyetle kapattı.

TVF Kadınlar 2.Ligi'nde mücadelesini sürdüren Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımının deplasman maçında rakibi İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Turgutlu Belediyespor ekibi, rakibini 22-25, 17-25, 21-25 set sonuçlarıyla 3-0 yendi. Turgutlu temsilcisi kazandığı bu maçla aynı zamanda 2023 yılını galibiyetle noktalamış oldu.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılının ilk karşılaşmasını 7 Ocak Pazar günü ligin iddialı takımlarından Karşıyaka Medicalpoint ile oynayacak. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda yaşanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, "Çok mutluyuz. Rakibimize hiç sayı vermeden 3-0 gibi net bir skorla maçı aldık. Hem haftayı hem de yılı galibiyetle kapattık. Yeni yılda da maçlarımızı kazanarak galibiyet sayımızı yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise "Kadın voleybol takımımızı gönülden kutluyorum. Güzel bir maç oynandı ve 3-0'lık skorla rakibimizi yendik. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi sahada gösterdikleri emek ve mücadeleden dolayı kutlarım" dedi.