Turgutlu Belediyesi Kurban Bağış Kampanyası Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Turgutlu Belediyesi Kurban Bağış Kampanyası Başlattı

Turgutlu Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağış projesini başlattı. Bağışlar, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

12.06.2024 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağış projesini başlattı.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında örnek projelere imza atan Turgutlu Belediyesi "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasıyla Turgutlu'da gönül köprüsünü genişletiyor. Kurban bağış kampanyasına duyarlı ve hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile bir kez daha ulaştırılacak. Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını Aşevi ve Hayır Merkezine canlı, kilo ve nakdi olarak yapabileceği belirtildi. Bu yılki kurban bağış bedeli ise 10 bin 750 TL olarak belirlendi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'mızın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Bayramın asıl güzelliği paylaşma ve dayanışma kültürünün hakim olmasıdır. Bizler de bu duyguları çoğaltmayı, her zaman olduğu gibi hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimizi gönül sofralarında buluşturmayı hedefliyoruz. Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunacak, kampanyamıza destek olacak hayırseverlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Kurban, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Kurban Bağış Kampanyası Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Sinan Ateş’in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu Sinan Ateş'in ablası takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe arasında Gazze görüşmesi
21:19 Van’ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 00:09:31. #1.12#
SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kurban Bağış Kampanyası Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement