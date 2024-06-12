Turgutlu Belediyesi Kurban Bağış Kampanyası Başlattı

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Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağış projesini başlattı.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında örnek projelere imza atan Turgutlu Belediyesi "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" kampanyasıyla Turgutlu'da gönül köprüsünü genişletiyor. Kurban bağış kampanyasına duyarlı ve hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile bir kez daha ulaştırılacak. Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını Aşevi ve Hayır Merkezine canlı, kilo ve nakdi olarak yapabileceği belirtildi. Bu yılki kurban bağış bedeli ise 10 bin 750 TL olarak belirlendi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'mızın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Bayramın asıl güzelliği paylaşma ve dayanışma kültürünün hakim olmasıdır. Bizler de bu duyguları çoğaltmayı, her zaman olduğu gibi hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimizi gönül sofralarında buluşturmayı hedefliyoruz. Aşevi ve Hayır Merkezimize bağışta bulunacak, kampanyamıza destek olacak hayırseverlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA