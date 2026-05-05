Turgutlu'da tarım işçilerine acil destek - Son Dakika
05.05.2026 10:05  Güncelleme: 10:06
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar sonrası mağduriyet yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yardımına Turgutlu Belediyesi koştu. Belediye ekipleri, kısa sürede organize olarak temel ihtiyaçları bölgeye ulaştırdı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmak üzere Ankara'dan Turgutlu'ya gelen Adıyamanlı mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için talimat verdi. Yağışların ardından zor şartlar altında kalan işçilere yönelik başlatılan çalışmalarda odun, gıda, battaniye ve giyim yardımları yapıldı. Çocuklar için ise mont ve çeşitli kıyafetler temin edildi.

Öte yandan Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi tarafından bölgedeki vatandaşlara düzenli olarak öğle yemeği dağıtımı gerçekleştirildi.

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Meclis Üyesi Faysal Teterbaş ve belediye ekipleri de gece saatlerinde bölgeye giderek yardım çalışmalarını yerinde sürdürdü.

Başkan Çetin Akın yaptığı açıklamada, "Burada yaşayan çocuklarımız, kadınlarımız ve ailelerimiz çok zor durumda. Kaymakamlıkla da görüşerek bu vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda barınabilmesi için elimizden geleni yapacağız. İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

