Turgutlu'da üniversiteliler ve huzurevi sakinleri çiçek ekerek kuşaklar arası bağ kurdu - Son Dakika
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Turgutlu'da üniversiteliler ve huzurevi sakinleri çiçek ekerek kuşaklar arası bağ kurdu

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Turgutlu\'da üniversiteliler ve huzurevi sakinleri çiçek ekerek kuşaklar arası bağ kurdu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri, Kuşaklar Arası Çiçek Buluşması etkinliğinde bir araya geldi. Gençler ve yaşlılar seramik saksılara birlikte çiçek ekerek kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri bir araya gelerek kuşaklar arasında gönül köprüsü kurdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinleri, "Kuşaklar Arası Çiçek Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi. Gençler ile yaşlıların birlikte çiçek ektiği etkinlikte, sevgi, saygı ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Etkinlik kapsamında, Turgutlu Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Turgutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden öğrenciler, büyüklerin hayat tecrübelerini dinleyerek kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine katkı sağladı. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren buluşmada, karşılıklı anlayış, saygı ve paylaşımın önemi ön plana çıktı.

Etkinliğin devamında gençler ve huzurevi sakinleri, seramik saksılara birlikte çiçek ekti. Toprakla buluşan eller, ortak bir etkinlikte bir araya gelirken çiçekler de kuşaklar arasındaki sevgi ve dayanışmanın simgesi oldu.

Yaşlıların sosyal hayata katılımını desteklemek, gençlerde büyüklere saygı, vefa ve toplumsal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kuşaklar arası iletişimin önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA
TurgutluManisaGüncelYaşamYerelSon Dakika

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